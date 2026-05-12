A Taranto continuano le attività del progetto triennale “Io voglio, io posso”, promosso nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto, chiamato anche “BES-T Community in Best Practice”, si concentra sull’inclusione scolastica e coinvolge diverse azioni legate alla comunicazione aumentativa e alternativa (CAA). Le iniziative sono state selezionate dall’organizzazione “Con i Bambini” e sono in corso da diversi mesi.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono a Taranto le attività di “BES-T Community in Best Practice”, progetto triennale selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con al centro azioni dedicate all’inclusione scolastica. Tra queste, l’intervento “Io voglio, io posso”, promosso dall’associazione “La Casa di Sofia”, utilizza la Comunicazione Aumentativa Alternativa per supportare studenti con difficoltà comunicative attraverso strumenti visivi, simboli e strategie dedicate. Il percorso è attivo da due anni scolastici e coinvolge classi degli istituti comprensivi “Galilei” e “Vico – De Carolis”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, inclusione scolastica con la CAA: prosegue il progetto “Io voglio, io posso”

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