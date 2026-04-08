A Roma, una donna è stata denunciata dopo che la polizia ha scoperto otto cuccioli in una busta di plastica su un autobus a Monteverde. Gli agenti sono intervenuti per verificare la situazione e hanno messo in salvo gli animali, che si trovavano in condizioni di disagio. La donna coinvolta dovrà rispondere di maltrattamento di animali davanti alle autorità competenti.

La polizia ha salvato otto cuccioli e denunciato una donna per maltrattamento di animali nel quartiere Monteverde a Roma, durante le festività pasquali. Gli animali sono stati trovati stipati in condizioni di grave sofferenza a bordo di un autobus fermo al capolinea, grazie alla segnalazione di una passeggera. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta in una mattinata apparentemente ordinaria, caratterizzata dal traffico e dai movimenti tipici delle festività pasquali. Nel quartiere Monteverde, su un autobus fermo da alcuni minuti al capolinea, una passeggera ha notato una donna salire a bordo con un carrello della spesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, donna sul bus con 8 cuccioli in una busta di plastica: interviene la polizia, scatta la denuncia

Choc a Monteverde, 8 cuccioli chiusi in una busta sul bus: salvati dalla poliziaRoma, 8 aprile 2026 – Una mattinata qualunque, scandita dal consueto ritmo del traffico cittadino e degli spostamenti connessi alle festività...

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