Presunta lacrima sul volto della statua di Padre Pio a Casalba don Girolamo non riesce a pulirla | Rossiccia

A Casalba, frazione di Macerata Campania in provincia di Caserta, una statua di Padre Pio presenta una macchia rossastra sulla faccia. Un volontario, don Girolamo, ha tentato di pulirla ma senza successo. La macchia sembra essere una lacrima, ma non ci sono conferme ufficiali. La statua raffigura il santo e si trova in un'area pubblica. Non sono stati segnalati altri dettagli o interventi riguardo alla statua.

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