Presunta lacrima sul volto della statua di Padre Pio a Casalba don Girolamo non riesce a pulirla | Rossiccia
A Casalba, frazione di Macerata Campania in provincia di Caserta, una statua di Padre Pio presenta una macchia rossastra sulla faccia. Un volontario, don Girolamo, ha tentato di pulirla ma senza successo. La macchia sembra essere una lacrima, ma non ci sono conferme ufficiali. La statua raffigura il santo e si trova in un'area pubblica. Non sono stati segnalati altri dettagli o interventi riguardo alla statua.
Sul volto di una statua di Padre Pio a Casalba è spuntata una presunta lacrima. A notare la macchia insolita è stata una donna, che ha avvisato don Girolamo Capuano, che, dopo la celebrazione della messa, ha provato a ripulire la statua ma senza riuscirsi. In paese si parla già di miracolo, la Curia ha avviato le verifiche del caso. L'apparizione della presunta lacrima sulla statua di Padre Pio Le verifiche sulla presunta statua con la lacrima a Casalba Le dichiarazioni di don Girolamo sulla statua di Padre Pio L’apparizione della presunta lacrima sulla statua di Padre Pio Nel corso della puntata di martedì 19 maggio, la trasmissione... 🔗 Leggi su Virgilio.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Lacrima sul volto della statua di Padre Pio: fedeli in preghiera, la Curia avvia le verificheIl segno comparso sulla guancia dell’effigie nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, divide i fedeli tra prudenza e ipotesi di miracolo Una traccia...
Una lacrima sul viso di Padre Pio “resiste” anche allo spazzolone. Il prete dispone il video controlloC’è curiosità, e per molti anche speranza, intorno al fenomeno che si è verificato in una chiesa di Casalba, frazione di Macerata Campania, nel...
Grande emozione e tanta prudenza a #MacerataCampania dopo la presunta lacrimazione di una statua di Padre Pio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casalba. Una donna avrebbe notato una lacrima sul volto dell’effigie, subito segnalata al parroco facebook
Presunta lacrima su statua di Padre Pio nel Casertano: verifiche della CuriaUna traccia sul volto della statua di Padre Pio, simile a una lacrima, ha richiamato l’attenzione della comunità di Casalba, frazione di Macerata Campania, ... pupia.tv
Una statua di Padre Pio piange in una chiesa casertana. È un miracoloOra si attendono gli accertamenti disposti dalla Curia, che dovranno chiarire la natura della presunta lacrima ... casertace.net