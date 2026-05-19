Presunta lacrima sul volto della statua di Padre Pio a Casalba don Girolamo non riesce a pulirla | Rossiccia

Da virgilio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casalba, frazione di Macerata Campania in provincia di Caserta, una statua di Padre Pio presenta una macchia rossastra sulla faccia. Un volontario, don Girolamo, ha tentato di pulirla ma senza successo. La macchia sembra essere una lacrima, ma non ci sono conferme ufficiali. La statua raffigura il santo e si trova in un'area pubblica. Non sono stati segnalati altri dettagli o interventi riguardo alla statua.

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Sul volto di una statua di Padre Pio a Casalba è spuntata una presunta lacrima. A notare la macchia insolita è stata una donna, che ha avvisato don Girolamo Capuano, che, dopo la celebrazione della messa, ha provato a ripulire la statua ma senza riuscirsi. In paese si parla già di miracolo, la Curia ha avviato le verifiche del caso. L'apparizione della presunta lacrima sulla statua di Padre Pio Le verifiche sulla presunta statua con la lacrima a Casalba Le dichiarazioni di don Girolamo sulla statua di Padre Pio L’apparizione della presunta lacrima sulla statua di Padre Pio Nel corso della puntata di martedì 19 maggio, la trasmissione... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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