NautiGo 2026 il Salone nautico internazionale del Salento punto di riferimento per la nautica pugliese

Al Polo Fieristico di Piazza Palio si tiene la quinta edizione di NautiGo, il Salone Nautico Internazionale del Salento. L’evento rappresenta un punto di riferimento importante per il settore nautico pugliese, attirando espositori e visitatori interessati alle ultime novità del mercato nautico regionale. La manifestazione si svolge nel cuore del Salento ed è ormai un appuntamento fisso nel calendario del settore.

Dalle anteprime del Centro nautico Idea Verde ai segmenti Rib e pesca: quattro giorni di esposizioni e networking dedicati al futuro della navigazione in Puglia. Il Polo Fieristico di Piazza Palio ospita la quinta edizione di NautiGo – Salone Nautico Internazionale del Salento, appuntamento che negli anni si è consolidato come piattaforma strategica per l’intero comparto nautico regionale. Nato con l’obiettivo di favorire l’incontro tra operatori della nautica, della pesca e degli sport d’acqua e una platea di appassionati sempre più esigente, il Salone rappresenta oggi un hub di riferimento per chi cerca novità di prodotto, aggiornamento professionale e opportunità di networking. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

NautiGo 2026: Lecce si conferma Capitale della Nautica e della Blue EconomyLECCE – Tutto è pronto per l'apertura della sesta edizione di NautiGo, il Salone Nautico Internazionale del Salento che, dal 5 all'8 marzo, trasformerà il ... corrieresalentino.it

