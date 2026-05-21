La sfilata Cruise 2027 di Louis Vuitton si è svolta presso la Frick Collection di New York, trasformando lo spazio in un palcoscenico per la presentazione della nuova collezione. Tra gli ospiti presenti c’erano l’attrice Emily Blunt e l’attrice Anne Hathaway, entrambe sedute tra il pubblico. La maison ha scelto di mostrare i suoi capi in un ambiente artistico, creando un collegamento tra moda e cultura. La manifestazione ha attirato un’ampia attenzione mediatica e ha coinvolto diverse personalità del mondo dello spettacolo.

La sfilata Cruise 2027 di Louis Vuitton ha trasformato la Frick Collection di New York in una passerella d’arte e cinema. Tra le tante celeb ospiti, anche le star de Il diavolo veste Prada, Emily Blunt e Anne Hathaway. Anne Hathaway e Emily Blunt alla sfilata Cruise 2027 di Louis Vuitton a New York. Emily Blunt ha scelto un completo bianco e nero dal taglio fortemente strutturato, giocato su volumi architettonici e spalle oversize che ne accentuavano la presenza scenica. Il motivo a quadri caratterizzava l’intero completo. La giacca corta, lasciata aperta, metteva in evidenza un reggiseno in pizzo nero, creando un contrasto tra struttura sartoriale e sensualità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Cruise 2027 di Louis Vuitton ha trasformato New York in una passerella: tra gli ospiti, anche Emily Blunt e Anne Hathaway

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