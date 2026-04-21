Il 20 aprile 2026, il Lincoln Center di New York si è trasformato in una passerella per la première mondiale di Il Diavolo veste Prada 2. Sul red carpet sono arrivate le attrici principali, indossando abiti eleganti e distintivi. Fotografi e giornalisti hanno immortalato i momenti delle protagoniste mentre si fermavano per le foto e le interviste. L'evento ha attirato numerosi presenti, tra pubblico e addetti ai lavori del settore moda e cinema.

Il 20 aprile 2026, il Lincoln Center di New York si è trasformato in una passerella di alta moda in occasione della première mondiale di Il Diavolo veste Prada 2. A vent’anni dal film originale, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci si sono riuniti sul red carpet in un evento che è sembrato più una sfilata ad alto tasso fashion che una semplice première cinematografica. Lady Gaga, Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway and Stanley Tucci pose together at “The Devil Wears Prada 2” world premiere. pic.twitter.com0iCa1nRwXQ — Variety (@Variety) April 20, 2026 Il quartetto iconico è apparso perfettamente a proprio agio, come se non avesse mai lasciato le stanze di Runway Magazine.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il Diavolo veste Prada 2, première evento moda: Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt incendiano il red carpet a New York (FOTO)

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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I dettagli del look di Meryl Streep alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York x.com