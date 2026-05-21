La crisi nello stretto di Hormuz dimostra come le dinamiche del mercato petrolifero siano cambiate rispetto al passato. Per decenni, l’attenzione si concentrava principalmente sulla quantità di greggio estratto e consumato, considerando questi elementi come i fattori chiave. Tuttavia, recenti eventi hanno mostrato che altri aspetti, come le tensioni geopolitiche e le rotte di approvvigionamento, influenzano ora in modo più diretto l’andamento dei prezzi e delle disponibilità. La situazione mette in discussione il modello di analisi tradizionale del settore.

Per almeno mezzo secolo abbiamo letto il mercato del petrolio in modo univoco. Contava in larga parte quasi solo quanto se ne riuscisse a estrarre e quanto se ne consumasse. Oltre, naturalmente, al prezzo quale punto d’incontro tra queste due curve. Era un mondo tutto sommato prevedibile, governato da un indice e dalle sue quotazioni, in cui le crisi erano l’eccezione e la stabilità la regola. Oggi quel mondo parrebbe non esistere più. L’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, e la minaccia costante sullo Stretto di Hormuz, hanno mostrato qualcosa di più profondo. Hanno disvelato cioè che un singolo attore, agendo su un singolo punto della mappa, può “prezzare” il mercato globale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La crisi di Hormuz ci dice che le regole del petrolio sono cambiate

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