Il passaggio di navi attraverso lo Stretto di Hormuz continuerà con un limite di 15 unità al giorno, secondo quanto comunicato da una fonte iraniana di alto livello alla Tass. La restrizione si inserisce in un contesto di tensione legato ai flussi di petrolio e alla crisi energetica globale, con i prezzi dei carburanti che restano elevati. La situazione mantiene incertezza sulla sicurezza delle rotte marittime e sull’approvvigionamento energetico internazionale.

Roma, 9 aprile 2026 – La tempesta non è passata. L'Iran consentirà il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz a non più di 15 navi al giorno, ha riferito la Tass citando una fonte iraniana di alto livello. Il prezzo del petrolio del resto torna a salire dopo il brusco calo di ieri. I future Wti balzano di oltre il 5% verso i 100 dollari al barile, recuperando parte delle perdite della sessione precedente mentre i nuovi attacchi israeliani in Libano hanno sollevato dubbi sulla durabilità di un fragile cessate il fuoco in Medio Oriente. I future sul Brent avanzano di oltre il 3% sopra i 98 dollari al barile. A woman walks past destruction at the site of an Israeli airstrike that targeted a building the day before in Beirut's Corniche al-Mazraa neighbourhood on April 9, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hormuz, petrolio, crisi energetica e prezzi dei carburanti alle stelle: perché non ci sono buone notizie

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