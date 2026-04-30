Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato una modifica alle proprie regole di esportazione del petrolio, con l’obiettivo di bypassare lo stretto di Hormuz. Questa decisione potrebbe influenzare i flussi di greggio nel mercato internazionale. Le nuove misure prevedono strategie per aumentare la capacità di esportazione e ridurre la dipendenza dal passaggio attraverso il passaggio strategico. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato le tempistiche di attuazione di queste modifiche.

Un colpo che riscrive gli equilibri del petrolio globale arriva dal Golfo: gli Emirati Arabi Uniti abbandonano la Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) dopo quasi sessant’anni e, contestualmente, accelerano una strategia che ha un obiettivo sempre più evidente — rendersi indipendenti dalle strozzature geopolitiche dello Stretto di Hormuz. Da domani, Abu Dhabi non sarà più vincolata ai tetti produttivi imposti dal cartello, in particolare quelli negoziati con l’Arabia Saudita. Una svolta che, nei fatti, apre la possibilità di spingere la produzione fino alla capacità massima del Paese, stimata intorno ai 4,8 milioni di barili al giorno.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Benzina in arrivo, prezzi giù? Gli Emirati cambiano le regole del petrolio e bypassano Hormuz

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