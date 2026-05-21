Il dibattito politico nel nostro paese si concentra in modo crescente su questioni legate alla guerra, all’uso delle armi e al riarmo, con discussioni che coinvolgono anche missili, nucleare e armamenti. Le discussioni si focalizzano sugli aspetti legati alle conseguenze di queste scelte, come le sofferenze, le vittime e i danni ambientali e sociali. La discussione pubblica si svolge in un contesto di tensioni che coinvolgono diversi settori della politica e della società.

Il dibattito politico nel nostro paese è sempre più concentrato su guerre, armi, riarmo, bombe, missili, nucleare, quindi su prospettive certe di dolore, sofferenze, morti, vittime, devastazioni ambientali e disastri economici e sociali. Tutto questo sempre perché il dominio e gli interessi di pochi debbono prevalere sulle sofferenze di molti. Hanno raccontato e continuano a raccontare che il liberismo, il capitalismo e il denaro siano la strada che porta alla felicità. Forse di pochi, ma non certo di molti. Eppure la nostra Costituzione, con una forte etica pubblica, ma soprattutto con il diritto, ci ha indicato sin dal 1948 la vera strada per il pieno sviluppo della persona umana e per la giustizia sociale, economica ed ambientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Costituzione tradita: guerra, armi e diritti negati. Serve un nuovo umanesimo

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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