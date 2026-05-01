In occasione del Primo Maggio, un politico ha affermato che la Costituzione viene tradita e che il popolo si impegna a difenderla. Ha aggiunto che questa giornata rappresenta un momento per rivendicare diritti fondamentali come il lavoro, l’ambiente e la salute, che secondo lui sono sotto attacco da parte di un sistema di potere locale e nazionale. La dichiarazione mira a sottolineare l’importanza di rispettare i principi costituzionali.

“Un Primo Maggio di attuazione della Costituzione per i diritti come il lavoro, l’ambiente, la salute, che vengono massacrati da un sistema di potere locale e nazionale sempre più aggressivo. La Costituzione tradita viene difesa dal popolo”, ha detto Luigi de Magistris che ha partecipato alla marcia del Primo Maggio a Bagnoli organizzata dai comitati civici, lavoratori e residenti del quartiere. “Un Primo Maggio di lotta che non è una festa ma la difesa dei diritti e del territorio e non è un caso che si faccia proprio a Bagnoli”. Queste le parole di Eddy Sorge del comitato 7 novembre, tra i promotori del Primo Maggio alternativo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Maggio, de Magistris: "La Costituzione tradita viene difesa dal popolo"

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