A Marina di Ragusa, quattro operatori di soccorso lavorano da anni con un contratto che garantisce loro circa sette euro all’ora, senza diritti come ferie, malattia o contributi. Le loro mansioni sono continuative, ma non hanno uno status di lavoro subordinato. La situazione si protrae da tempo, lasciando i lavoratori in una condizione di incertezza e privazione di tutele.

Quattro operatori di soccorso a Marina di Ragusa si trovano in una posizione precaria: svolgono mansioni continuative per anni, ricevono un compenso orario di circa sette euro dalle casse comunali, ma restano privi delle tutele del lavoro subordinato come ferie, malattia e contributi. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha depositato una mozione in Consiglio comunale per trasformare questo status in assunzioni stabili, evidenziando come il volontariato non possa sostituire il lavoro dipendente nei servizi essenziali. La denuncia parte da Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani, Mario Chiavola e Riccardo Schininà, che hanno identificato nel presidio di Marina di Ragusa un caso emblematico di un sistema diffuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina di Ragusa: 4 operatori, 7 euro l’ora, diritti negati

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