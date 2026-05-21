La corsa al tricolore entra nel vivo | la Coppa dei Club Maxibon accende l’Italia
In Italia, la fase decisiva della Coppa dei Club Maxibon sta per iniziare, coinvolgendo numerose squadre amatoriali. Il torneo, organizzato da MSP Italia e riconosciuto dal CONI, sta avvicinandosi alle ultime fasi prima della conclusione. Le partite si giocano in diverse regioni del paese, con le squadre che si contendono il titolo nazionale. La competizione, che ha visto una partecipazione crescente, sta portando avanti la sua corsa verso la conquista del trofeo finale.
La Coppa dei Club Maxibon entra nel vivo della competizione. In tutta Italia il torneo amatoriale organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, si avvicina alle fasi decisive che determineranno le squadre protagoniste della corsa al titolo nazionale, in programma. 🔗 Leggi su Today.it
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