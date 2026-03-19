Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026 | definite le tappe Entra nel vivo la Coppa Italia delle Regioni

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 si svolgerà dal 25 al 29 marzo, con tappe che si svolgeranno lungo diverse località italiane. La manifestazione è organizzata dal GS Emilia e fa parte della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, un circuito ideato dalla Lega del Ciclismo Professionistico. La competizione coinvolge team e ciclisti di diverse regioni italiane.

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 di ciclismo su strada si disputerà dal 25 al 29 marzo: la manifestazione, organizzata dal GS Emilia, fa parte del circuito della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, kermesse ideata dalla Lega del Ciclismo Professionistico. Si partirà mercoledì 25 marzo con la Barbaresco-Barolo, con strade ondulate nelle quali la corsa sarà subito movimentata. Giovedì 26 sarà la volta della Lodi-Massalengo, tappa destinata ai velocisti, mentre venerdì 27 si correrà la Erbusco-Iseo. Sabato 28 spazio alla Ponte di Piave-Valdobbiadene, tappa che potrebbe riscrivere la classifica generale, infine domenica 29 ci sarà la Cormons-Gemona del Friuli, che decreterà il vincitore della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026: definite le tappe. Entra nel vivo la Coppa Italia delle Regioni Articoli correlati Coppa Italia delle Regioni 2026, le classifiche dopo due tappe in SardegnaLo stesso Garofoli comanda anche nella graduatoria riservata ai giovani, nella quale svetta con 35 punti, precedendo Tommaso Dati (Team Ukyo), con... Classifiche Coppa Italia delle Regioni 2026 dopo le prime due tappe in SardegnaUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario:. Una raccolta di contenuti su Settimana Internazionale Coppi Temi più discussi: La tappa Barbaresco-Barolo aprirà la Settimana internazionale Coppi e Bartali; Torna la Barbaresco-Barolo: sarà la tappa che apre la Coppi e Bartali; CICLISMO / La Barbaresco-Barolo aprirà la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, appuntamento al 25 marzo; La tappa Barbaresco-Barolo di mercoledì 25 passerà due volte da Alba. COPPI & BARTALI. DAL PIEMONTE AL FRIULI VENEZIA GIULIA PER CELEBRARE LE TERRE DEI GRANDI VINIA tre giorni dalla Milano-Sanremo, che ha vinto nel 2024 dopo uno straordinario lavoro di stopper di Van der Poel su Pogacar, Jasper Philipsen ha centrato la prima vittoria stagionale nell’80a Nokere ... tuttobiciweb.it CICLISMO / La Barbaresco-Barolo aprirà la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, appuntamento al 25 marzoIl sindaco di Barbaresco Zoppi: Evento sportivo di grande prestigio che porterà visibilità al nostro territorio e alle nostre colline ... targatocn.it Si informa che sabato 28 marzo 2026, il nostro territorio sarà interessato dal passaggio della IV tappa della competizione ciclistica "Settimana internazionale Coppi e Bartali". Per garantire la sicurezza degli atleti e il regolare svolgimento della manifestazi - facebook.com facebook