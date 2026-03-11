Alle 23 di domenica 22 marzo si è diffuso il dato sull’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia. La sfida è tra un voto favorevole al sì e altre opzioni, con l’affluenza che potrebbe determinare l’esito finale. La consultazione riguarda la riforma costituzionale approvata dal Centrodestra e si svolge in diverse regioni italiane. Mancano ancora dieci giorni all’apertura delle urne.

Mancano dieci giorni all'apertura delle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia varata dal Centrodestra. I sondaggi, che ufficialmente non si possono pubblicare, stanno mandando letteralmente in tilt le forze politiche. C'è chi assicura che il SI' alla separazione delle carriere, ai due Csm e all'Alta Corte sia avanti ampiamente, chi afferma chi sia in leggero vantaggio e addirittura c'è anche chi sostiene il contrario ovvero che in testa ci sia il NO alla riforma del ministro Carlo Nordio, della premier Giorgia Meloni e tanto cara soprattutto a Forza Italia in nome di Silvio Berlusconi. Fondamentale per capire come finirà l'esito della partita - spiegano politici di ogni schieramento e sondaggisti - sarà l'affluenza alle urne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, SI' favorito. Decisiva l'affluenza: ecco come capire se l'affluenza passerà o no

