Cina e Russia sono attualmente in una fase di tensione, con segnali di malcontento reciproco. Tuttavia, entrambe le parti sembrano consapevoli che un allontanamento potrebbe comportare conseguenze negative per entrambi. Le relazioni tra i due paesi si trovano in una situazione delicata, e nessuna delle due ha interesse a un confronto aperto o a un conflitto. La stabilità delle loro interazioni rimane un elemento cruciale, considerando le implicazioni di un eventuale deterioramento.

Russia e Cina restano partner indispensabili ma diffidenti: Mosca cerca maggiore cooperazione, mentre Pechino mantiene distanza e controllo. Tra rivalità, sospetti e interessi divergenti, le tensioni crescono, ma una rottura sarebbe dannosa per entrambe. Il commento di Francesco Sisci, direttore di Appia Institute Cina e Russia sono irritate l’una con l’altra, ma un divorzio sarebbe certamente peggio per entrambe. Le due sembrano destinate a navigare i loro rapporti complicati, sperando in un’inversione di tendenza. La Russia vuole oggi intensificare il suo rapporto con la Cina e si lamenta che la Cina non sia altrettanto cordiale in cambio, trattando la Russia come un partner minore. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La coppia difficile. Perché Putin e Xi non possono permettersi di litigare

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