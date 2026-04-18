Recentemente, il presidente cinese ha incontrato diversi ospiti internazionali, tra cui il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. In seguito, anche il presidente russo si è recato in Cina. Questa visita si inserisce in un quadro di rafforzamento dei rapporti tra i due paesi, che si sono svolti in un momento in cui anche altre figure di spicco, come l'ex presidente degli Stati Uniti, hanno avuto incontri con la leadership cinese.

Tra i tanti ospiti ricevuti in questi giorni da Xi Jinping c’era anche un amico di vecchia data: Sergej Lavrov. Non si contano le visite oltre la Muraglia del ministro degli Esteri della Federazione Russa, diventato ormai un habitué della Grande Sala del Popolo da quando Mosca e Pechino hanno siglato la loro partnership senza limiti. Questa volta il tempismo della visita di Lavrov è stato però molto particolare per almeno due ragioni. L’alfiere diplomatico di Vladimir Putin ha preceduto di un paio di settimane l’arrivo in Cina di Donald Trump e, aspetto ancor più rilevante, ha preparato il successivo viaggio cinese dello stesso capo del Cremlino, che avverrà entro giugno.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Prima Lavrov, poi Putin (dopo Trump): perché la Cina di Xi rafforza i legami con la Russia

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Da Pechino, dove è in visita, il russo #Lavrov (Esteri) annuncia il viaggio di #Putin in #Cina entro la prima metà di quest'anno. E aggiunge: "La Russia può compensare la carenza di risorse che si è creata" per Cina e "altri Paesi interessati a collaborare con n - facebook.com facebook