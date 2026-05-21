La conquista della Champions League femminile Oslo da parte di Heineken a Londra

Questa settimana si intrecciano due eventi che attirano l’attenzione nel mondo dello sport e del marketing. La finale della UEFA Women’s Champions League si terrà a Oslo, attirando appassionati da molte nazioni. Nel frattempo, Heineken ha annunciato un’attività promozionale a Londra, capitale diversa dalla sede della partita. La notizia ha fatto il giro del web, creando curiosità sulla presenza del marchio in una città diversa dall’evento ufficiale. Entrambi gli avvenimenti sono al centro di discussioni online e sui media.

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Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Mentre la finale della UEFA Women’s Champions League si svolgerà a Oslo questo fine settimana, Heineken conquisterà una capitale diversa questo fine settimana. Con le leggi norvegesi sulla pubblicità che impediscono ai marchi di alcolici di promuoversi a Oslo, l’azienda produttrice di birra sta spostando la sua attenzione dalla città ospitante a una sede nella zona est di Londra. Oslo Hackney si trasformerà in una festa dedicata agli appassionati di calcio femminile e alle comunità di base, raccogliendo fondi per le comunità locali che sostengono il calcio femminile. Ultimi video da Potrebbe piacerti Da Oslo a Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La conquista della Champions League femminile “Oslo” da parte di Heineken a Londra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bayern Munich THRASH Vålerenga for a spot in the QUARTERFINALS | UEFA Womens Champions League Sullo stesso argomento Leggi anche: Champions League, anche i ricchi piangono: la settimana da incubo della Premier League I pronostici di martedì 24 marzo: Champions League femminile, National League e non soloI pronostici di martedì 24 marzo, ci sono i quarti di finale della Champions League Femminile, la National League inglese e non solo Come avviene... Nove vittorie e zero sconfitte nei playoff, Lube battuta 3-0 in finale: la @SIRVolleyPG conquista il terzo scudetto della storia e ora punta alla tripla corona con la Final Four di Champions League a Torino. @CalcioFinanza x.com La Champions League è un depistaggio: i dati dimostrano che il Liverpool è una squadra di metà classifica. reddit La Pro Recco conquista la semifinale di Champions LeagueSarà Pro Recco-Olympiacos la semifinale di pallanuoto di Champions League in programma a Malta l'11 giugno: a decretarlo è la vittoria sulla Waspo Hannover per 19-9 che permette ai biancocelesti di ch ... genova.repubblica.it Yuki Ishikawa spinge Perugia alla conquista della Champions LeaguePerugia ha ufficialmente iniziato la sua missione nella Final Four di Champions League. Nel pomeriggio odierno la squadra si è allenata sul taraflex del Palazzetto dello Sport Giovanni Asti di Torino, ... sportal.it