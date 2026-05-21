La conquista della Champions League femminile Oslo da parte di Heineken a Londra

Da justcalcio.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana si intrecciano due eventi che attirano l’attenzione nel mondo dello sport e del marketing. La finale della UEFA Women’s Champions League si terrà a Oslo, attirando appassionati da molte nazioni. Nel frattempo, Heineken ha annunciato un’attività promozionale a Londra, capitale diversa dalla sede della partita. La notizia ha fatto il giro del web, creando curiosità sulla presenza del marchio in una città diversa dall’evento ufficiale. Entrambi gli avvenimenti sono al centro di discussioni online e sui media.

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Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Mentre la finale della UEFA Women’s Champions League si svolgerà a Oslo questo fine settimana, Heineken conquisterà una capitale diversa questo fine settimana. Con le leggi norvegesi sulla pubblicità che impediscono ai marchi di alcolici di promuoversi a Oslo, l’azienda produttrice di birra sta spostando la sua attenzione dalla città ospitante a una sede nella zona est di Londra. Oslo Hackney si trasformerà in una festa dedicata agli appassionati di calcio femminile e alle comunità di base, raccogliendo fondi per le comunità locali che sostengono il calcio femminile. Ultimi video da Potrebbe piacerti Da Oslo a Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La conquista della Champions League femminile “Oslo” da parte di Heineken a Londra
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