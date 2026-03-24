I pronostici di martedì 24 marzo | Champions League femminile National League e non solo

I pronostici di martedì 24 marzo, ci sono i quarti di finale della Champions League Femminile, la National League inglese e non solo Come avviene spesso nel corso della stagione per avere maggiore visibilità, nel periodo di sosta per le nazionali ecco che scende in campo la Champions League femminile, giunta ai quarti di finale. Con le squadre italiana già eliminate, le partite in programma oggi sono Wolfsburg-Lione alle 18:45 e il derby tra Arsenal e Lione alle 21:00. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Nella prima partita è lecito aspettarsi almeno un gol per squadra, mentre nella sfida tutta inglese a partire con i favori del pronostico è l’Arsenal. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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