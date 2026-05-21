La comunità ebraica di Firenze condanna le violenze sugli attivisti della Flotilla

La comunità ebraica di Firenze ha espresso condanna per le violenze che hanno coinvolto gli attivisti della Flotilla, sottolineando di non rimanere in silenzio di fronte alle immagini delle violenze sia psicologiche sia fisiche. Tra le persone riconosciute tra gli attivisti ci sono alcuni volti noti del panorama locale, tra cui Antonella Bundu, a cui la comunità si sente legata. La dichiarazione è stata diffusa in seguito agli episodi verificatisi durante l’operazione di sbarco e controllo delle imbarcazioni.

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