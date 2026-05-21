La comunità ebraica di Firenze condanna le violenze sugli attivisti della Flotilla
La comunità ebraica di Firenze ha espresso condanna per le violenze che hanno coinvolto gli attivisti della Flotilla, sottolineando di non rimanere in silenzio di fronte alle immagini delle violenze sia psicologiche sia fisiche. Tra le persone riconosciute tra gli attivisti ci sono alcuni volti noti del panorama locale, tra cui Antonella Bundu, a cui la comunità si sente legata. La dichiarazione è stata diffusa in seguito agli episodi verificatisi durante l’operazione di sbarco e controllo delle imbarcazioni.
“La comunità ebraica di Firenze non resta in silenzio davanti alle immagini delle violenze psicologiche e fisiche a cui sono stati sottoposti gli attivisti di Flotilla, tra i quali abbiamo riconosciuto volti noti del panorama cittadino, in particolare quello di Antonella Bundu, a cui ci lega da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Violenze sugli attivisti di Flotilla, Trump vuole "finire il lavoro", Salvini punge Meloni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
“Violenze, abusi e molestie sessuali”: le torture di Israele nei confronti degli attivisti della FlotillaGli attivisti della Flotilla hanno denunciato violenze estreme e molestie sessuali da parte dell'Idf.
Stamani il presule era alla scuola primaria Ciliani per incontrare gli alunni con l’imam Izzedin Elzir e il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze Gadi Piperno facebook
Violenze Flotilla, la Comunità Ebraica non resta in silenzioLa Comunità Ebraica di Firenze non resta in silenzio davanti alle immagini delle violenze psicologiche e fisiche a cui sono stati sottoposti gli attivisti di Flotilla, tra i quali abbiamo riconosciut ... nove.firenze.it
Firenze, 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo: Era pronto a colpire reddit
Due giorni di festeggiamenti tra Firenze e la campagna senese per un matrimonio vissuto come un'esperienzaGli sposi hanno scelto il capoluogo fiorentino per il loro legame profondo con la città e la sua comunità ebraica ... elle.com