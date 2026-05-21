La commedia dei Marrucini chiude la rassegna di teatro amatoriale
La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026 si conclude con la rappresentazione di una commedia fuori concorso intitolata “Chi tante ne fa’… une n’aspette…”. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Antonio Potere. La produzione è stata organizzata dalla Deputazione Teatrale in collaborazione con Fita Abruzzo. La rappresentazione segna la fine di un ciclo di eventi dedicati al teatro amatoriale nella regione.
Sarà la commedia fuori concorso “Chi tante ne fa’. une n’aspette.”, scritta e diretta da Antonio Potere, a chiudere la rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026, organizzata dalla Deputazione Teatrale in collaborazione con Fita Abruzzo. L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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