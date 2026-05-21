La commedia dei Marrucini chiude la rassegna di teatro amatoriale

La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026 si conclude con la rappresentazione di una commedia fuori concorso intitolata “Chi tante ne fa’… une n’aspette…”. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Antonio Potere. La produzione è stata organizzata dalla Deputazione Teatrale in collaborazione con Fita Abruzzo. La rappresentazione segna la fine di un ciclo di eventi dedicati al teatro amatoriale nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui