La commedia dei Marrucini chiude la rassegna di teatro amatoriale

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026 si conclude con la rappresentazione di una commedia fuori concorso intitolata “Chi tante ne fa’… une n’aspette…”. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Antonio Potere. La produzione è stata organizzata dalla Deputazione Teatrale in collaborazione con Fita Abruzzo. La rappresentazione segna la fine di un ciclo di eventi dedicati al teatro amatoriale nella regione.

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Sarà la commedia fuori concorso “Chi tante ne fa’. une n’aspette.”, scritta e diretta da Antonio Potere, a chiudere la rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026, organizzata dalla Deputazione Teatrale in collaborazione con Fita Abruzzo. L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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