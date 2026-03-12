Biglietto d' oro per il Teatro a Carpi il magico mondo della Fabbrica di Cioccolato chiude la rassegna Famiglie a teatro

Domenica 15 marzo alle 17, sul palco del Teatro Comunale di Carpi, si conclude la rassegna

Per l’ultimo appuntamento con la rassegna "Famiglie a teatro", domenica 15 marzo, alle 17, sul palco del Teatro Comunale di Carpi va in scena "Wonka. I segreti della fabbrica di cioccolato", musical divertente e coinvolgente ispirato al famoso racconto di Roald Dahl. Quando il piccolo Charlie vince il biglietto dorato, si apre per lui la porta della leggendaria Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka, un luogo magico, dove ogni stanza nasconde una sorpresa e ogni dolce racconta una storia. Ma solo chi ha il cuore puro potrà scoprire il vero segreto che si cela dietro le pareti di zucchero e le invenzioni strabilianti. Tra buffi Oompa Loompa, canzoni irresistibili e avventure incredibili, il musical propone un viaggio dolcissimo che incanta piccoli e grandi, celebrando la fantasia, l’onestà e il potere dei sogni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

