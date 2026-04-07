' Grogh Storia di un castoro' chiude la rassegna Domenica a teatro

Domenica 12 aprile alle 17.30 si svolgerà l’ultimo spettacolo per famiglie alla Città del Teatro. Lo spettacolo intitolato

Domenica 12 aprile alle 17.30 – ultimo spettacolo per famiglie alla Città del TeatroUn’epopea avventurosa, un racconto di coraggio e libertà, e un protagonista fuori dal comune: domenica 12 aprile alle ore 17.30 alla Città del Teatro di Cascina va in scena "Grogh. Storia di un castoro", ultimo appuntamento della rassegna Domenica a Teatro dedicata a bambini e famiglie.Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Manzi, lo spettacolo racconta la straordinaria storia di Grogh, eroe e leggenda del “Piccolo Popolo”, come le popolazioni native americane chiamavano i castori.In scena un narratore appassionato e un po’ bizzarro, con berretto, impermeabile e una curiosa coda, accompagna il pubblico dentro questo racconto epico e coinvolgente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Biglietto d'oro per il Teatro a Carpi, il magico mondo della Fabbrica di Cioccolato chiude la rassegna "Famiglie a teatro"Per l’ultimo appuntamento con la rassegna "Famiglie a teatro", domenica 15 marzo, alle 17, sul palco del Teatro Comunale di Carpi va in scena "Wonka.

Famiglie a teatro. Andersen chiude la rassegnaFOLLONICA Si conclude con uno spettacolo poetico e ricco di significato la rassegna ’Famiglie a teatro’ al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica,...