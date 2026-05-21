La coerenza che resta | Avellino celebra Franco D' Ercole a un anno dalla scomparsa

Ad un anno dalla scomparsa, Avellino ha organizzato una cerimonia di commemorazione in ricordo di Franco D'Ercole presso il Circolo della stampa. La giornata è stata caratterizzata dalla presenza di amici e conoscenti che hanno ricordato la sua personalità, sottolineando il suo rigore e l'apertura al dialogo. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sulla sua figura e sui valori che ha incarnato nel corso della sua vita.

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