La coerenza che resta | Avellino celebra Franco D' Ercole a un anno dalla scomparsa
Ad un anno dalla scomparsa, Avellino ha organizzato una cerimonia di commemorazione in ricordo di Franco D'Ercole presso il Circolo della stampa. La giornata è stata caratterizzata dalla presenza di amici e conoscenti che hanno ricordato la sua personalità, sottolineando il suo rigore e l'apertura al dialogo. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sulla sua figura e sui valori che ha incarnato nel corso della sua vita.
Avellino, 21 maggio 2025 — Il rigore dei principi e l'apertura al dialogo. Sono questi i tratti che chi lo ha conosciuto restituisce di Franco D'Ercole, nel giorno in cui Avellino gli ha dedicato una cerimonia di commemorazione al Circolo della stampa.A un anno dalla scomparsa, la parola più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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