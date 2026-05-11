Franco D’Ercole ad un anno dalla scomparsa la politica della coerenza

A un anno dalla scomparsa, la figura di Franco D’Ercole torna a essere ricordata nella sua Irpinia. La sua presenza, sia in ambito politico che sociale, ha lasciato un segno significativo nella comunità locale. La memoria del suo operato viene riproposta attraverso incontri e iniziative pubbliche, che ne evidenziano il ruolo e l’impegno nel corso degli anni. La ricorrenza richiama l’attenzione su un percorso professionale che ha coinvolto diverse aree della vita pubblica.

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Tempo di lettura: 2 minuti A dodici mesi dalla sua scomparsa, la figura di Franco D’Ercole torna a essere protagonista nel cuore della sua Irpinia. Il prossimo giovedì 21 maggio 2026, la città di Avellino ospiterà un evento commemorativo di alto profilo istituzionale per rendere omaggio a un uomo che ha fatto della rettitudine il proprio marchio di fabbrica: “La Politica della Coerenza”. L’appuntamento, organizzato dal Centro Studi Tatarella – D’Ercole, si terrà alle ore 10.30 presso lo storico Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele L’incontro non sarà solo una celebrazione formale, ma un momento di profonda riflessione politica, come dimostra il parterre di relatori che interverranno per ricordare il percorso umano e professionale di D’Ercole.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Franco D’Ercole, ad un anno dalla scomparsa “la politica della coerenza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paternò ricorda l'avvocato Pippo Virgillito ad un anno dalla scomparsaLa città di Paternò ricorda l'avvocato Pippo Virgillito, a un anno dalla scomparsa. Lutto nel mondo della sanità per la scomparsa a 81 di Gian Franco GensiniLUCCA – “Con la scomparsa di Gian Franco Gensini perdiamo un maestro, un riferimento autorevole e una figura che ha segnato profondamente la comunità... Argomenti più discussi: Addio Don Franco, il tempo si ferma a Civitella Roveto per l’ultimo saluto; LA PROCURA FIGC IMPUGNA LA SENTENZA TFN: IL CHIETI VA PENALIZZATO GIOVEDÌ NUOVO PROCESSO IN APPELLO; Comunali, il candidato Cardone a confronto con associazioni e residenti del quartiere Affaccio; Progetto in Comune per Montebello, Suraci presenta la lista dei candidati. Un cane Chihuahua di 15 anni, Ercole, è stato trovato a Roma, in zona Tor Vergata, chiuso vivo in una busta di plastica e abbandonato tra le sterpaglie. A salvarlo è stato un cittadino che ha allertato la Polizia Locale. Il cane era in condizioni gravissime. x.com Morto Franco D’Ercole, storico esponente della destra irpina: lutto ad AvellinoAvellino piange Franco D'Ercole: lo storico esponente della destra irpina si è spento oggi 21 maggio a 79 anni. Ricoverato presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati della città avellinese, il decesso è ... fanpage.it