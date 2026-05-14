Nella partita di ieri, l'Urania Milano ha sconfitto gli Angels con il punteggio di 97-59, assicurandosi così l'accesso alle finali U19. Nei primi dieci minuti, è stato il capitano di Urania a guidare la rimonta offensiva della squadra. Gli Angels sono rimasti senza tre giocatori chiave a causa di infortuni, che hanno influenzato la loro prestazione in campo.

? Punti chiave Chi ha guidato la rimonta offensiva dell'Urania nei primi dieci minuti?. Perché gli Angels sono rimasti privi di tre giocatori chiave?. Come ha fatto Pennisi a segnare ben 28 punti nonostante il divario?. Quali sono le conseguenze tecniche di questo netto scarto di punteggio?.? In Breve Pennisi ha segnato 28 punti mentre Georgescu ne ha realizzati 15 per gli Angels.. Malattia ha guidato Milano con 19 punti seguita da De Carlo con 17.. Assenza di Ronci, Ruggeri e Sankare ha penalizzato gli Angels a Calcinaia.. Vantaggio Milano di 25-10 al decimo minuto e 44-21 all'intervallo.. L’Urania Milano ha conquistato l’accesso alle finali nazionali dell’Under 19 d’Eccellenza battendo gli AngelsRbr per 97-59 a Calcinaia, giovedì 14 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urania Milano travolge gli Angels: 97-59 e vola alle finali U19

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