La cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio
In una piccola comunità, tutti gli abitanti condividono lo stesso edificio, dove svolgono sia le attività lavorative sia le abitazioni private. Questa scelta ha portato a una convivenza stretta, con vicini di casa che sono anche colleghi e coetanei. La struttura unica ospita uffici, negozi e appartamenti, creando un ambiente dove le relazioni tra le persone si intrecciano quotidianamente. La presenza di un unico complesso definisce il ritmo di vita e le interazioni tra gli abitanti.
Casa e lavoro. Tutto nello stesso posto, con i compaesani che diventano a tutti gli effetti dei vicini di casa. Quando si parla di edifici autosufficienti si pensa sempre a mega-palazzine futuristiche, ma esiste un luogo che da decine di anni ospita le abitazioni e i servizi necessari per tutti i. 🔗 Leggi su Today.it
Vado a vivere (e lavorare) in montagna
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