La cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio

In una piccola comunità, tutti gli abitanti condividono lo stesso edificio, dove svolgono sia le attività lavorative sia le abitazioni private. Questa scelta ha portato a una convivenza stretta, con vicini di casa che sono anche colleghi e coetanei. La struttura unica ospita uffici, negozi e appartamenti, creando un ambiente dove le relazioni tra le persone si intrecciano quotidianamente. La presenza di un unico complesso definisce il ritmo di vita e le interazioni tra gli abitanti.

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