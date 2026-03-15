Mirko Garbin, 54 anni, è morto la scorsa domenica 8 marzo in un ospedale di Cavarzere. La sua scomparsa avviene nello stesso giorno in cui, due anni prima, è deceduto il padre, noto come

CAVARZERE (VENEZIA) - Si è spento all’età di 54 anni Mirko Garbin, in un letto d’ospedale, la scorsa domenica 8 marzo. Una data che a Rottanova, frazione di Cavarzere, pesa ancora di più perché coincide esattamente con quella in cui, due anni fa, era morto suo padre Romano Angelo Garbin, per tutti “el Maestron”. Mirko è morto nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, dove era ricoverato da diverso tempo. La notizia ha raggiunto rapidamente la frazione in cui padre e figlio erano nati e cresciuti, e dove entrambi erano molto conosciuti e benvoluti. “EL MAESTRON” Quel tragico 8 marzo di due anni fa, Romano Angelo Garbin era andato in ospedale insieme alla moglie Gilberta per trovare il figlio Mirko, già malato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mirko Garbin muore a 54 anni nello stesso giorno in cui è morto due anni prima il papà «Maestron»

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Aggiornamenti e notizie su Mirko Garbin

Discussioni sull' argomento Rottanova piange Mirko; Lunedì l’addio a Mirko Garbin; Addio a Mirko Garbin: la cerimonia rimandata.

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13/3/26. Rottanova di Cavarzere. Commozione in paese per la morte - domenica scorsa - di Mirko Garbin, 54 anni (foto), figlio di Angelo detto'el Maestron',che era deceduto due anni fa. Era anche lui un sostenitore degli aiuti economici all'Africa come il padre. x.com