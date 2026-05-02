La notizia della morte di Alex Zanardi è arrivata nello stesso giorno in cui si era verificato un incidente che aveva coinvolto altre persone. La sua scomparsa ha suscitato grande attenzione a livello nazionale. Zanardi, noto per le sue imprese sportive e per il percorso di vita dopo l’incidente, non è più tra noi. La notizia ha fatto il giro dei media e ha generato numerosi commenti sui social network.

La morte di Alex Zanardi riporta alla memoria una coincidenza che colpisce il mondo dello sport e non solo. L’ex pilota e campione paralimpico si è spento il primo maggio, lo stesso giorno in cui, nel 1994, perse la vita Ayrton Senna. Due destini lontani ma uniti da una data che per gli appassionati di motori resta carica di significato e dolore. La scomparsa di Zanardi, a 59 anni, segna la fine di una storia umana che ha attraversato tragedie, rinascite e traguardi straordinari. La notizia della sua morte ha scosso profondamente chi negli anni aveva imparato a conoscerlo non solo come atleta, ma come uomo capace di trasformare ogni caduta in una ripartenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morto nello stesso giorno”. Alex Zanardi, la notizia che sconvolge tutti

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