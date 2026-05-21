La città sta portando avanti un progetto per estendere la fibra ottica in tutte le zone, comprese le frazioni. Nonostante la fine del mandato amministrativo si continuano a pianificare e realizzare i lavori necessari per migliorare la connessione internet. L’obiettivo è portare la fibra FTTH direttamente nelle case di tutta la comunità, senza escludere nessuna area. I lavori sono in corso e riguardano diverse parti del territorio comunale, con una particolare attenzione alle zone più periferiche.

Prosegue anche in questa fase di fine mandato il piano di sviluppo della fibra ottica Ftth, con l’obiettivo di portare la connessione ultraveloce direttamente nelle abitazioni di tutto il territorio comunale. Un intervento avviato negli ultimi cinque anni che ha progressivamente esteso la rete, con particolare attenzione alle frazioni e alle aree più periferiche. Un percorso definito dall’amministrazione come strategico, anche attraverso una revisione del regolamento comunale sugli scavi e sui ripristini del suolo pubblico, pensata per rendere più rapidi gli interventi infrastrutturali senza rinunciare agli standard di sicurezza e decoro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città e l’innovazione. Il piano dei lavori per portare la fibra anche nelle frazioni

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