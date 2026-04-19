Rifacimento marciapiedi lavori alla fibra ottica aiuole centrali | al via un' altra serie di cantieri sparsi per la città

Domani, lunedì 20 aprile, inizieranno nuovi cantieri nella città, tra cui il rifacimento dei marciapiedi, i lavori per la posa della fibra ottica e la sistemazione delle aiuole centrali. Contestualmente, partiranno anche i lavori per la realizzazione della linea 3 del tram, che potrebbero causare disagi alla circolazione stradale e al traffico locale. Vari interventi si svolgeranno in diverse zone della città per migliorare le infrastrutture e i servizi pubblici.

Domani, lunedì 20 aprile, prendono il via nuovi importanti cantieri per la realizzazione della linea 3 del tram, con possibili pesanti effetti su traffico e viabilità. Oltre a questi, sono in programma anche numerosi interventi più limitati, che comunque potrebbero avere un ulteriore effetto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Via Agnoletti, al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi: come cambia la viabilitàA partire da lunedì 16 febbraio inizieranno i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Agnoletti. Sezze, strade martoriate dai lavori per la fibra ottica. Il comune passa al contrattaccoABBONATI A DAYITALIANEWS Il Comune di Sezze passa dalle contestazioni agli atti formali e annuncia la revoca delle autorizzazioni rilasciate alle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavori di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi; Venaria Reale, ultimi lavori in viale Buridani: via al rifacimento dei marciapiedi; Via Circonvallazione: al via i lavori. Sono cominciate le operazioni di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi della via; Foggia, al via il piano di manutenzioni di strade e marciapiedi: entro l’estate anche nelle borgate. Palermo. Strade e marciapiedi in rifacimento: quattro cantieri attivi e interventi diffusi in cittàProsegue l’attività di manutenzione delle strade cittadine da parte dell’Amministrazione comunale, con un impegno costante che nei prossimi giorni vedrà la presenza contemporanea di quattro cantieri o ... libertasicilia.it FOGGIA LAVORI Foggia si rifà il look: ripartono i lavori su strade e marciapiediCon il miglioramento delle condizioni meteo dopo le piogge, riparte a Foggia il piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi ... statoquotidiano.it #Bisceglie, in una delibera del Consiglio comunale del 2022 era stato approvato “il rifacimento dei marciapiedi sconnessi a causa della presenza delle radici degli #alberi di #pino su via Veneziano”. I fondi non sono stati però mai utilizzati. E i lavori mai fatti - facebook.com facebook