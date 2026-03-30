Lavori stradali ecco come cambiano sosta e circolazione in città e nelle frazioni

A partire da lunedì 30 marzo e fino a mercoledì 1 aprile, saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta in via Ugo Viviani. Durante le giornate, tra le 8:30 e le 18:00, sarà vietata la sosta con rimozione forzata, e sarà istituito un senso unico alternato gestito da semaforo o movieri nel tratto di circa 30 metri dal civico 53.

Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, in particolare tra le 21:30 e le 6:30, attenzione alla chiusura al transito lungo la direttrice via Mochi - incrocio con via Setteponti e via della Chimera - rotatoria della multisala cinematografica con accesso garantito ai residenti e idonea segnaletica di preavviso. Via della Chimera e via Liguria in direzione di via Setteponti diventano strade senza uscita. Ulteriori cantieri sono previsti nella stessa zona e nelle strade contermini comportando il senso unico alternato regolato semaforo o movieri in caso di traffico intenso dalle 8:30 alle 17:30 fino a venerdì 8 maggio: in via Bernardo Dovizi... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Lavori stradali, ecco come cambiano sosta e circolazione in città e nelle frazioni Articoli correlati Lavori stradali in città: modifiche alla sosta e alla circolazioneIl Comune di Arezzo annuncia una nuova serie di lavori stradali in città a partire da lunedì 9 febbraio. Variazioni alla circolazione in città e nelle frazioniSensi unici regolati da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a partire da mercoledì 11 marzo: fino a venerdì 13 a Indicatore zona B in... Contenuti utili per approfondire Lavori stradali Temi più discussi: Con l'aumento del petrolio costano di più anche i lavori stradali, ecco come; Strada del Menador, aggiudicati lavori per quasi 10 milioni di euro: ecco cosa accadrà; Piemonte, la dote della Milano-Sanremo e del Giro d’Italia: ecco i lavori per rifare le strade provinciali; Com’è via San Felice dopo il cantiere del tram, Lepore: Ora una festa per questa strada. Con l'aumento del petrolio costano di più anche i lavori stradali, ecco comeIl conflitto in Iran inizia ad avere pesanti ripercussioni anche sulla manutenzione delle strade. Siteb, l'associazione di categoria, ha scritto al ministro Salvini: Servono misure straordinarie e ur ... gazzetta.it Lavori al manto stradale ad Enna: ecco come cambia la viabilità in via della RinascitaInterventi di ripristino stradale in programma nei prossimi giorni lungo via della Rinascita. A comunicarlo è il Comando della Polizia Locale, che ha emanato l’ordinanza del 19 marzo su richiesta di e ... vivienna.it #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://www.comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://www.comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - facebook.com facebook #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/novita/avvisi/… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com