La città cinese di Jingdezhen porta le sue ceramiche alla Mida di Firenze

La città cinese di Jingdezhen ha portato le sue ceramiche alla 90ª edizione della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze, che si è conclusa di recente. La manifestazione si è svolta nella città italiana, attirando espositori provenienti da diversi paesi e settori dell’artigianato. La mostra ha ospitato, tra gli altri, anche prodotti ceramici provenienti dalla regione cinese, nota per la produzione di porcellana. La partecipazione ha coinvolto numerosi artigiani e aziende, offrendo uno spazio di esposizione e scambio tra culture e tecniche diverse.

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