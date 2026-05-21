La città cinese di Jingdezhen porta le sue ceramiche alla Mida di Firenze
La città cinese di Jingdezhen ha portato le sue ceramiche alla 90ª edizione della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze, che si è conclusa di recente. La manifestazione si è svolta nella città italiana, attirando espositori provenienti da diversi paesi e settori dell’artigianato. La mostra ha ospitato, tra gli altri, anche prodotti ceramici provenienti dalla regione cinese, nota per la produzione di porcellana. La partecipazione ha coinvolto numerosi artigiani e aziende, offrendo uno spazio di esposizione e scambio tra culture e tecniche diverse.
NANCHANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La 90esima edizione della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze (MIDA) si è recentemente conclusa a Firenze, in Italia. Per la prima volta, Jingdezhen, città della provincia orientale cinese del Jiangxi nota come la “capitale della porcellana”, ha organizzato una delegazione di artisti e imprese ceramiche locali perchè partecipasse all’evento. Presso lo spazio espositivo, lo stand di Jingdezhen ha attirato numerosi visitatori con ceramiche artigianali, opere di giovani artigiani, tè nero di Fuliang, perle d’incenso tradizionali e altri prodotti caratteristici. I visitatori europei hanno osservato da vicino gli oggetti esposti, chiedendo più volte informazioni sulle tecniche di fabbricazione e mostrando grande interesse per il patrimonio culturale millenario alla base di questi manufatti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
4 days in jingdezhen (china's porcelain capital)
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