Barriere a Firenze si può fare di più | La città e le sue vie ci parlano Chiedono maggiore rispetto

A Firenze, le barriere architettoniche rappresentano ancora un ostacolo significativo per molte persone. Le strade e gli spazi pubblici della città mostrano evidenti difficoltà di accesso, che richiedono interventi più incisivi. La questione è al centro di diverse discussioni, con richieste di miglioramenti concreti per garantire maggiore rispetto alle esigenze di tutti i cittadini. Le problematiche legate all'accessibilità restano una sfida aperta.

di Andrea Mucci* FIRENZE In fatto di accessibilità il problema maggiore di quello degli ostacoli fisici, architettonici, sensoriali è costituito dalle barriere mentali, culturali, non abbattute purtroppo fino ad oggi né in seno alle singole amministrazioni delle città, né nella mente e nei comportamenti di molti cittadini. Su questo le amministrazioni per prime sono chiamate a dare il buon esempio perché la scarsa attenzione sul tema diventa modello negativo per il singolo cittadino. È necessario far propria la convinzione che la città è per tutti e deve rispondere alle esigenze di tutti, promuovere la cultura della normalità della...🔗 Leggi su Lanazione.it

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