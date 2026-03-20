La Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze celebra quest’anno i suoi novant’anni di attività. L’evento, promosso e organizzato da Firenze Fiera, si terrà presso la Fortezza da Basso di Firenze. Alla manifestazione partecipano le principali istituzioni e associazioni di categoria, che collaborano alla realizzazione della rassegna. La prossima edizione si svolgerà nella sede storica della manifestazione.

La Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze compie novant’anni e la prossima edizione, promossa e organizzata da Firenze Fiera, con le principali istituzioni e associazioni di categoria, si svolgerà nella sede. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - MIDA 2026: 90 anni di artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze

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