Sei atleti provenienti dalla regione lombarda hanno scalato i 52 piani dell’hotel più alto d’Europa. Tra loro, un ragazzo di 10 anni si è distinto, riuscendo a superare gli altri in termini di prestazione. La competizione si è svolta a Temù, in provincia di Brescia, e ha coinvolto atleti di diversa età e background, tutti impegnati a raggiungere il traguardo più alto.

Temù (Brescia), 30 marzo 2026 – Hanno portato la forza delle montagne lombarde in cima al mondo, conquistando podi e soddisfazione nel corso della 20ª “Subida Vertical Gran Hotel Bali” di Benidorm l’ hotel più alto d’Europa con i suoi 186 metri, dove nel fine settimana in 500 si sono sfidati lungo tante rampe di scale. Cristina Bonacina, calolziese di casa a Pontida, suo marito Dario Fracassi, di Collio in Valle Trompia, tesserati per il Gruppo Podistico di Talamona; i camuni di Temù Valentina Belotti, suo marito Emanuele Manzi e la loro figlia Adele di 10 anni, tesserati al Gruppo Unione Sportiva Malonno; e il comasco Fabio Ruga per il Radici Group di Bergamo hanno sbaragliato gli altri concorrenti della gara che prevede di salire ben 924 gradini e 52 piani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei atleti lombardi scalano i 52 piani dell’hotel più alto d’Europa: Ruga sbaraglia tutti, la sorpresa ha solo 10 anni

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