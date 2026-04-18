In Europa, la competizione tra produttori di auto ibride si intensifica, con la Cina che introduce nuove tecnologie attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Una delle aziende cinesi ha lanciato il modello i-Hev, segnando un passo importante nel settore. Questa mossa rappresenta un tentativo di affermarsi nel mercato europeo, tradizionalmente dominato dalle case giapponesi nel segmento delle vetture ibride.

Pensi ad un'auto ibrida ed il riferimento resta giapponese: Toyota Prius, la prima ad arrivare sul mercato nel 1997. Poi, molti anni dopo, sono arrivate valide alternative come il sistema e:Hev di Honda o l'e-Power di Nissan. Più timida la risposta europea, concentrata soprattutto nel gruppo Renault con il sistema E-Tech, oggi declinato tra full hybrid, plug-in hybrid ed elettrico puro. La partita sull’alimentazione che rappresenta la prima quota del mercato europeo e italiano si allarga però nel 2026 ai player cinesi. Il gruppo Geely entra a gamba tesa nel match, con la dichiarata intenzione di "sfidare il dominio dei costruttori giapponesi nel settore degli ibridi" lanciando il sistema i-Hev.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto ibride: la Cina sfida il Giappone in Europa con l'AI

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