Negli ultimi mesi, le autorità cinesi hanno mostrato un atteggiamento di cautela nei confronti dell’economia energetica russa, senza manifestare intenzioni di intervenire prontamente. Vladimir Putin sta cercando di finalizzare un accordo sul settore energetico con la Cina, ma al momento non è stato raggiunto un consenso che possa favorire la percezione di una crescente dipendenza da parte di Mosca. La situazione resta in fase di negoziato e non sono stati annunci ufficiali in merito a un’intesa definitiva.

Vladimir Putin non ha ancora ottenuto l’accordo energetico che gli permetterebbe di presentare la crescente dipendenza dalla Cina come un vantaggio per la Russia. Nel vertice di ieri a Pechino, Putin ha firmato con Xi Jinping più di quaranta documenti di cooperazione su temi vastissimi: industria, commercio, energia nucleare, cinema e agenzie di stampa. Ma non ha siglato quello che contava di più: il contratto per costruire finalmente il Power of Siberia 2, il gasdotto che dovrebbe collegare i giacimenti della Siberia occidentale alla Cina, attraversando la Mongolia. I cinquanta miliardi di metri cubi del Power of Siberia 2 sarebbero di poco... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Cina non ha alcuna fretta di salvare l’economia energetica russa

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Perché la CINA sta salvando PUTIN e la RUSSIA

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