L’Fmi taglia la crescita globale e dell’Italia | Crisi energetica drammatica se la guerra riprende Vola l’economia russa

L’Fmi ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita mondiale e italiana, sottolineando il rischio di una crisi energetica se il conflitto tra Usa, Israele e Iran dovesse riaccendersi. Nel frattempo, l’economia russa mostra un incremento significativo, mentre l’ipotesi di un’escalation delle tensioni tra le potenze aumenta le preoccupazioni sui possibili effetti sui mercati finanziari e sull’economia globale.

Se la guerra tra Usa, Israele e Iran dovesse riprendere l’economia globale andrebbe incontro a una recessione, innescando una nuova spirale di inflazione e perdite diffuse sui mercati finanziari. Lo certifica il Fondo monetario internazionale nel dar conto delle sue previsioni economiche aggiornate. Dopo i 38 giorni di guerra in Medio Oriente la crescita globale viene ora rivista al ribasso al 3,1% nel 2026, ossia due decimali in meno rispetto alle previsioni di gennaio. Per il 2027 la crescita resterebbe confermata al 3,2%. Si tratta però della «previsione di riferimento» più ottimistica, legata all’ipotesi che la guerra nel Golfo abbia «durata, intensità e portata limitate», insomma che le tensioni vadano attenuandosi.🔗 Leggi su Open.online Allarme Fmi: “Economia globale può deragliare, rischio terza recessione e più grave crisi energetica dei tempi moderni”(Adnkronos) – Ancora una volta l’economia globale rischia di deragliare dalla rotta, questa volta a causa della guerra in Medio Oriente. Allarme FMI: il rischio crisi energetica frena l’economia mondialeIl Fondo Monetario Internazionale ha ridimensionato le aspettative sulla crescita economica globale per il 2026, portando la previsione al 3,1%.