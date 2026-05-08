Federico Cinà non ha fretta

A 19 anni, Federico Cinà è un giovane con un talento riconosciuto nel suo settore. Nonostante non abbia ottenuto vittorie recenti, afferma di conoscere bene le proprie esigenze e i passi necessari per migliorare. La sua calma e la determinazione sono elementi che caratterizzano il suo approccio, anche se i risultati non sono ancora arrivati. La sua attenzione è rivolta a sviluppare le proprie capacità senza fretta, con l’obiettivo di crescere nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel marzo del 2025 Federico Cinà vinse a 17 anni la sua prima partita nel circuito ATP, il principale del tennis professionistico, e lo fece in un torneo molto importante, il Masters 1000 di Miami. Fu una prima e rilevante conferma di quanto già si diceva tra commentatori e appassionati di tennis giovanile, e cioè che Cinà fosse un giocatore molto promettente. Con la caratteristica enfasi del giornalismo sportivo, fu definito addirittura «un predestinato» e, ovviamente, «il nuovo Sinner». Da quel momento in poi però ha vinto solo un’altra partita a livello ATP, e ancora nessuna nel 2026, perdendone diverse pure nel circuito Challenger, il secondo per importanza.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Federico Cinà non ha fretta Federico Cinà e il primo Challenger Notizie correlate Leggi anche: Usa-Iran, Trump non ha fretta: “Tregua non ha scadenza” ATP Marrakech 2026, Federico Cinà eliminato all’esordioSi rivela amaro l’esordio nel Grand Prix Hassan II 2026 di tennis, torneo ATP 250 in corso sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cinà brilla un set, poi Blockx sale in cattedra. Out Maestrelli; LIVE Cinà-Blockx 6-4 1-6 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurrino esce di scena tra gli applausi; Federico Cinà come Pio Esposito, eguaglia Sinner ma predica umiltà: a Napoli sfida Wawrinka, Bellucci e Nardi; Cinà fuori all’esordio: perde contro Blockx e saluta il Masters 1000 di Roma. ATP Roma, Cinà: Ho fretta di fare risultati. Triste per non aver giocato sul CentraleCinà, Tennis - Italiani | Il giovane azzurro: Devo imparare a restare attaccato a tutti i punti. Giocare a Roma è sempre incredibile ... ubitennis.com Cinà-Blockx: highlights Atp RomaSi ferma al primo turno l'avventura di Federico Cinà agli Internazionali d'Italia. Il giovane italiano nel match rimandato ieri causa pioggia e recuperato oggi, è stato sconfitto dal belga Alexander B ... sport.sky.it Questo ragazzo di 19 anni sta giocando una incredibile partita contro il più blasonato Alexander Blockx. Che alla fine vinca o perda non importa, sta comunque dimostrando di avere un grandissimo talento!! Forza Federico Cinà - facebook.com facebook CINÀ SI ARRENDE A BLOCKX Termina al 1° turno il torneo di Federico Cinà: il classe 2007 vince il primo parziale ma cede in tre set al belga Blockx. 4-6 6-1 6-3 il punteggio finale in favore del classe 2005, che prosegue nel suo momento favorevole dopo l x.com