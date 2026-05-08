Federico Cinà non ha fretta

Da ilpost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 19 anni, Federico Cinà è un giovane con un talento riconosciuto nel suo settore. Nonostante non abbia ottenuto vittorie recenti, afferma di conoscere bene le proprie esigenze e i passi necessari per migliorare. La sua calma e la determinazione sono elementi che caratterizzano il suo approccio, anche se i risultati non sono ancora arrivati. La sua attenzione è rivolta a sviluppare le proprie capacità senza fretta, con l’obiettivo di crescere nel tempo.

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Nel marzo del 2025 Federico Cinà vinse a 17 anni la sua prima partita nel circuito ATP, il principale del tennis professionistico, e lo fece in un torneo molto importante, il Masters 1000 di Miami. Fu una prima e rilevante conferma di quanto già si diceva tra commentatori e appassionati di tennis giovanile, e cioè che Cinà fosse un giocatore molto promettente. Con la caratteristica enfasi del giornalismo sportivo, fu definito addirittura «un predestinato» e, ovviamente, «il nuovo Sinner». Da quel momento in poi però ha vinto solo un’altra partita a livello ATP, e ancora nessuna nel 2026, perdendone diverse pure nel circuito Challenger, il secondo per importanza.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Federico Cinà e il primo Challenger

Video Federico Cinà e il primo Challenger

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