La Cgil lancia l' appello ai candidati e candidate sindaco | Lavoro e attenzione alle periferie come priorità

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima del silenzio elettorale, la Cgil di Messina ha rivolto un appello ai candidati a sindaco, chiedendo di porre al centro dell’attenzione temi come il lavoro, lo sviluppo delle periferie, i servizi pubblici e le misure sociali. La richiesta si rivolge a chi si prepara a concorrere per la guida della città, con l’obiettivo di affrontare questioni che riguardano direttamente i cittadini e le loro condizioni di vita. L’associazione sindacale ha evidenziato l’importanza di queste tematiche nel dibattito elettorale.

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“Prima del silenzio elettorale, la Cgil Messina si rivolge ai candidati e alle candidate a sindaco della città di Messina, mettendo in risalto alcuni temi su occupazione, prospettive di sviluppo, servizi e misure sociali. Messina è a un bivio: si attende una vera crescita socioeconomica”. Così il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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