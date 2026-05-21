La Cgil lancia l' appello ai candidati e candidate sindaco | Lavoro e attenzione alle periferie come priorità

Prima del silenzio elettorale, la Cgil di Messina ha rivolto un appello ai candidati a sindaco, chiedendo di porre al centro dell’attenzione temi come il lavoro, lo sviluppo delle periferie, i servizi pubblici e le misure sociali. La richiesta si rivolge a chi si prepara a concorrere per la guida della città, con l’obiettivo di affrontare questioni che riguardano direttamente i cittadini e le loro condizioni di vita. L’associazione sindacale ha evidenziato l’importanza di queste tematiche nel dibattito elettorale.

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