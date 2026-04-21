Il prossimo sindaco di Agrigento appello di Chiesa e volontariato ai candidati | Priorità agli ultimi

In vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Agrigento, la Caritas Diocesana e la Fondazione Mondoaltro hanno scritto una lettera rivolta ai candidati a sindaco e al consiglio comunale. La comunicazione invita a mettere al centro delle politiche locali le esigenze delle persone più vulnerabili, sottolineando l'importanza di dedicare attenzione e risorse agli ultimi. Le due organizzazioni intendono contribuire al dibattito pubblico con proposte e richieste concrete.

In vista delle prossime elezioni amministrative la Caritas Diocesana Agrigento e la Fondazione di religione e di culto Mondoaltro intervengono nel dibattito pubblico con una lettera indirizzata ai candidati a sindaco e al consiglio comunale, indicando una serie di priorità sociali e offrendo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Porto Torres, appello di Confcommercio ai candidati sindacoPorto Torres chiede un piano economico ai candidati: sicurezza, mare e ruolo del porto al centro dell'appello di Confcommercio Confcommercio Porto... Leggi anche: Agrigento, Centrodestra al lavoro: priorità alle alleanze, poi si scelgono i candidati per le amministrative. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agrigento, il centrodestra non ha un candidato sindaco unitario: pesano disaccordi tra alleati e inchieste giudiziarie; Il casus belli elezioni di Agrigento scoppia a Palermo, la Dc fa tremare il governo: Diteci se non facciamo più parte della maggioranza; Agrigento omaggia Claudio Baglioni. L’intervento del sindaco Miccichè in trasferta a Palermo; Amministrative Agrigento, la Lega: Sia replicata la maggioranza Schifani. Agrigento, il centrodestra non ha un candidato sindaco unitario: pesano disaccordi tra alleati e inchieste giudiziarieAlle prossime amministrative votate Fratelli d’Italia. Un manifesto campeggia ad Agrigento, la città di Pirandello. Manca però il candidato principale ... ilfattoquotidiano.it L’ex assessore regionale Luigi Gentile rompe gli indugi: Mi candido a sindaco di Agrigento, il sostegno della LegaRompe gli indugi l’ex assessore regionale Luigi Gentile e annuncia la sua candidatura a sindaco di Agrigento. La nostra città non ha bisogno di ordinaria amministrazione, ma di una visione […] ... blogsicilia.it Sito archeologico Valle dei Templi - Agrigento - Foto di Antonella Sicari - facebook.com facebook Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel weekend vicino al centro storico di Pavia #ANSA x.com