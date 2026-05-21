La cardiochirurga Bergonzoni interrogata per 2 ore per l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo

La cardiochirurga Emma Bergonzoni è stata ascoltata per due ore come persona informata sui fatti nell'ambito di un'inchiesta sulla morte di un bambino avvenuta durante un intervento di trapianto. L’indagine riguarda anche l’eventuale falsificazione della documentazione clinica. La professionista è coinvolta nel procedimento e sono stati raccolti elementi rispetto alla procedura e ai documenti relativi al caso. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito sanitario e legale.

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