La cardiochirurga Bergonzoni interrogata per 2 ore per l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo
La cardiochirurga Emma Bergonzoni è stata ascoltata per due ore come persona informata sui fatti nell'ambito di un'inchiesta sulla morte di un bambino avvenuta durante un intervento di trapianto. L’indagine riguarda anche l’eventuale falsificazione della documentazione clinica. La professionista è coinvolta nel procedimento e sono stati raccolti elementi rispetto alla procedura e ai documenti relativi al caso. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito sanitario e legale.
La cardiochirurga Emma Bergonzoni è stata interrogata nella tranche dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto fallito; è accusata di avere falsificato la cartella clinica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Domenico Caliendo, Oppido e la vice ascoltati in Procura
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