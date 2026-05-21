Dopo le prime verifiche, è stato svolto un secondo interrogatorio di circa due ore alla cardiochirurga coinvolta nell’indagine sulla morte di un bambino. La professionista è accusata di omicidio colposo e falso in relazione al decesso. L'interrogatorio si è svolto in un contesto di verifica delle responsabilità e delle cause che hanno portato alla tragica conclusione. La donna ha risposto alle domande degli inquirenti senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle dichiarazioni rilasciate.

È durato poco più di due ore l'interrogatorio bis preventivo di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per omicidio colposo e falso in relazione alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto al termine di un calvario scaturito da un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Con lei in questa tranche dell'inchiesta per falso è indagato anche Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha eseguito il trapianto insieme a Bergonzoni e attualmente sotto interrogatorio. All'uscita dal palazzo di giustizia l'avvocato difensore di Bergonzoni, Vincenzo Maiello, non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a dire: 'Lasciatemi riflettere'. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, le indagini: interrogata per 2 ore la cardiochirurga Bergonzoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La morte di Domenico, al via interrogatori di Oppido e della sua vice

Sullo stesso argomento

Morte del piccolo Domenico, interrogata per 2 ore la cardiochirurga BergonzoniTempo di lettura: < 1 minutoÈ durato poco più di due ore l’interrogatorio bis preventivo di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per omicidio...

La cardiochirurga Farina: “Non ho dato io l’ok a Oppido per l’espianto del cuore di Domenico Caliendo”Il cardiochirurgo Gabriella Farina, nel corso dell'interrogatorio, ha ricostruito le fasi del trapianto fallito a Domenico Caliendo; ha smentito di...

Domenico Caliendo, le indagini: interrogata per 2 ore la cardiochirurga BergonzoniÈ durato poco più di due ore l'interrogatorio bis preventivo di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per omicidio colposo e falso in relazione alla morte del ... ilmattino.it

Non ho avuto scelta, ok?!. Domenico Caliendo, il chirurgo confessa tutto: è tremendoUna registrazione destinata a diventare un elemento centrale nelle verifiche della Procura riporta al centro dell’attenzione il caso del trapianto di cuore ... thesocialpost.it