Con oltre cento anni di storia è l’ottava Bottega storica di Santarcangelo
La storia dell’ottava Bottega storica di Santarcangelo risale agli anni ’30, quando fu aperta nella prima sede di via Garibaldi 4 e gestita da Michele Zamagna. Con oltre un secolo di attività, questa bottega rappresenta un punto di riferimento tra le realtà storiche del paese. La sua presenza si è consolidata nel tempo, testimoniando un legame duraturo con la comunità locale.
La prima testimonianza dell’attività risale agli anni ’30 nella prima sede di via Garibaldi 4, gestita da Michele Zamagna. Nel 1973 subentra la moglie Maria Renzi, nel 1974 il bar si sposta nell’attuale locale in piazza Ganganelli 10 e nel 1984 la gestione passa a Leda Gabellini. Dieci anni più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Addio all'ombrellificio Testa: la storica bottega salernitana chiude dopo 50 anni
Leggi anche: Dove l’oro racconta la città, dopo cinquant’anni di arte orafa la gioielleria diventa Bottega storica
Argomenti più discussi: Da Frescobaldi a Stoppervini, da Attilio Scienza a Folonari: i Premi Vinitaly 2026; Mostre, film e laboratori: cosa fare a Roma a Pasqua e Pasquetta.
Il Caffè Roma è l’ottava Bottega storica di SantarcangeloCon oltre cento anni di storia, il Caffè Roma è sicuramente una tra le attività economiche più iconiche di Santarcangelo, e da oggi entra a far parte dell’albo comunale delle Botteghe storiche della c ... msn.com
Caffè Roma Santarcangelo, oltre 100 anni di storia: l'inizio in via Garibaldi, poi icona di piazza GanganelliCon oltre cento anni di storia, il Caffè Roma è una tra le attività economiche più iconiche di Santarcangelo. Da oggi (mercoledì 8 aprile) entra a far parte dell’albo comunale delle Botteghe storiche ... altarimini.it
Bottega della Cornice added photos to the album: # Articoli Belle Arti - facebook.com facebook
una bottega cinese. milano, sarpi-chinatown, settembre 2024. x.com