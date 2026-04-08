Con oltre cento anni di storia è l’ottava Bottega storica di Santarcangelo

La storia dell’ottava Bottega storica di Santarcangelo risale agli anni ’30, quando fu aperta nella prima sede di via Garibaldi 4 e gestita da Michele Zamagna. Con oltre un secolo di attività, questa bottega rappresenta un punto di riferimento tra le realtà storiche del paese. La sua presenza si è consolidata nel tempo, testimoniando un legame duraturo con la comunità locale.