Confartigianato La Spezia | 80 anni di storia tra bottega e futuro

L’associazione di categoria della provincia ha celebrato ottanta anni di attività, ricordando il ruolo delle botteghe tradizionali e i cambiamenti avvenuti nel tempo. Durante l’evento sono stati sollevati alcuni temi attuali, come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e le iniziative infrastrutturali previste per la zona. Sono stati discussi i possibili impatti di queste innovazioni sulle piccole imprese locali e sui servizi offerti alla comunità. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti e operatori del settore, che hanno condiviso esperienze e prospettive future.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale proteggere il tocco umano dell'artigiano?. Quali nuovi progetti infrastrutturali trasformeranno il volto della zona spezzina?. Perché il legame tra università e bottega è vitale per il territorio?. Chi guiderà la sfida verso l'Artigianato 5.0 nelle nuove generazioni?.? In Breve Paolo Figoli ricorda le radici del gruppo nato nel maggio 1946. Marco Granelli promuove l'Artigianato 5.0 integrando intelligenza artificiale e creatività umana. Roberto Quintavalle sottolinea il ruolo sociale dell'artigiano nel tessuto della comunità locale. Progetti per darsena Pagliari, Torre Umberto I e cremagliera Manarola-Riccò del Golfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confartigianato La Spezia: 80 anni di storia tra bottega e futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hône, 80 anni di storia: tra memoria e festa per il futuro? Cosa sapere Hône celebra ottant'anni dalla ricostituzione con eventi tra memoria storica e festa patronale. Mediobanca: 80 anni di potere finanziario tra storia e innovazioneL’istituto finanziario milanese compie ottant’anni di attività, tracciando un percorso che ha trasformato il volto dell’economia reale italiana... Oggi alla #Spezia per gli 80 anni di #Confartigianato Imprese. Uno stile unico, quello di un'associazione che ha saputo guidare i cambiamenti con intelligenza e senza porsi mai in una dimensione di parte. Dal 1946, anno in cui è stata fondata, Confartigianato x.com Paita: Tessuto imprenditoriale e Confartigianato centrali nello sviluppo della cittàPaita: Tessuto imprenditoriale e Confartigianato centrali nello sviluppo della città ... msn.com Confartigianato, dagli 80 anni di storia una nuova sfida per imprese e lavoroConfartigianato celebra 80 anni e guarda al futuro. Da Rimini il confronto su imprese, innovazione, competenze e lavoro qualificato. trmtv.it