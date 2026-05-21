Tra le tendenze più condivise sui social media, come i selfie e i filtri per migliorare l’aspetto, si nasconde una realtà meno visibile: circa un giovane su tre della Generazione Z soffre di problemi gengivali. Nonostante l’attenzione dedicata all’estetica e alla cura della pelle, molte persone di questa fascia di età trascurano la salute orale. I dati evidenziano come questa problematica sia diffusa, anche se spesso non viene affrontata o trattata adeguatamente.

Uno studio nazionale della Società Italiana di Parodontologia fotografa una realtà inattesa: i ventenni sono la fascia più colpita da infiammazione gengivale. Tra cattive abitudini, fumo, dieta sbagliata e poca prevenzione, cresce il rischio di problemi permanenti ai denti. La generazione dei filtri Instagram, dello skincare meticoloso e dell’estetica perfetta sembra avere un punto cieco: la salute della bocca. Eppure proprio tra i più giovani si nasconde un problema tutt’altro che marginale. Più di un ventenne su tre soffre di sanguinamento gengivale, uno dei primi segnali di infiammazione delle gengive e possibile anticamera della malattia parodontale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La bocca dimenticata della Generazione Z: tra filtri social e selfie, 1 giovane su 3 ha gengive malate

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