Lodi biologa accoltellata mentre soccorreva un cane sulla A27

Una biologa di 54 anni è stata aggredita con tre fendenti mentre si trovava sulla strada provinciale 27 a Castelgerundo. L’episodio è avvenuto mentre stava soccorrendo un cane. Un uomo si è avvicinato e le ha inferto le coltellate, provocandole ferite che sono state medicate in ospedale. La donna, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, si trovava in quella zona per un intervento di assistenza animale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Un uomo ha accoltellato per tre volte una 54enne biologa dell’Asst di Lodi sulla strada provinciale 27 a Castelgerundo. Poi è scappato tra i campi. Gli investigatori sono riusciti a parlare con la vittima. La donna ha raccontato che? l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per? soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l’uomo l’ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni? che hanno assistito alla scena.?? La donna si trova?in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Ha? avuto due profonde ferite all’addome e una terza ferita da? difesa ad un braccio. Un passante ha immediatamente avvertito carabinieri e il 118 e la donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scende dall'auto per dare aiuto, biologa accoltellata all'addome: è gravissima. Caccia all'uomo con il caneUna donna di 54 anni è ricoverata in condizioni gravissime a Brescia dopo essere stata accoltellata da uno sconosciuto. Dimessa la prof accoltellata. “Ricordo le mani tremanti di chi mi soccorreva”È stata dimessa dall’ospedale di Bergamo la professoressa accoltellata mercoledì scorso da uno studente di 13 anni. Accoltellata mentre soccorre un cane: caccia all’uomo nel Lodigiano, grave una biologa di 54 anniE’ in corso una caccia all’uomo che ieri sera, a Castelgerundo (Lodi), ha inferto tre coltellate a una 54enne, biologa per l’Asst di Lodi , di passaggio ... gazzettadelsud.it Biologa 54enne accoltellata mentre aiuta un cane nel Lodigiano: trovato il coltello, si cerca l’aggressoreI carabinieri di Lodi sono sulle tracce dell'uomo che nel pomeriggio del 19 maggio ha accoltellato una biologa dopo averle chiesto dei soldi ... fanpage.it