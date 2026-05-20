Si ferma per aiutare un cane in difficoltà biologa accoltellata dal padrone | è gravissima

Una donna che si trovava lungo la bordo strada si sarebbe fermata per prestare assistenza a un uomo e al suo cane, entrambi in apparente difficoltà. Mentre interveniva, l’uomo avrebbe estratto un coltello e le avrebbe inflitto diverse ferite, colpendo anche il cane. La biologa è stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

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