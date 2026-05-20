Si ferma per aiutare un cane in difficoltà biologa accoltellata dal padrone | è gravissima

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna che si trovava lungo la bordo strada si sarebbe fermata per prestare assistenza a un uomo e al suo cane, entrambi in apparente difficoltà. Mentre interveniva, l’uomo avrebbe estratto un coltello e le avrebbe inflitto diverse ferite, colpendo anche il cane. La biologa è stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si sarebbe fermata per aiutare un uomo e il suo cane, notati in apparente difficoltà lungo la strada. Un gesto di solidarietà trasformato in pochi istanti in una brutale aggressione. Una biologa di 54 anni è stata accoltellata nel pomeriggio a Castel Gerundo, nel Lodigiano, e ora lotta tra la vita e la morte agli Spedali Civili di Brescia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna stava viaggiando in auto quando, vicino a una rotatoria, avrebbe visto un uomo con un cane fermo sul ciglio della strada. Convinta che potesse aver bisogno di aiuto, avrebbe accostato ed è scesa dalla vettura per avvicinarsi. A quel punto l’uomo, per motivi ancora da chiarire, l’avrebbe improvvisamente aggredita con un coltello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si ferma per aiutare un cane in difficolt224 biologa accoltellata dal padrone 232 gravissima
© Ilfattoquotidiano.it - Si ferma per aiutare un cane in difficoltà, biologa accoltellata dal padrone: è gravissima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reborn as unloved wife, my daughter and I tame cold CEO!

Video Reborn as unloved wife, my daughter and I tame cold CEO!

Sullo stesso argomento

Scende dall'auto per dare aiuto, biologa accoltellata all'addome: è gravissima. Caccia all'uomo con il caneUna donna di 54 anni è ricoverata in condizioni gravissime a Brescia dopo essere stata accoltellata da uno sconosciuto.

Scende dall’auto per aiutare un cane in difficoltà, spunta il padrone, che la rapina e la accoltella: choc a CastelgerundoCastelgerundo (Lodi), 19 maggio 2026 – Sangue nel Lodigiano, in un’aggressione che è ancora piena di punti di domanda.

si ferma per aiutareLodi, si ferma per aiutare un uomo ma viene accoltellata: 54enne in gravissime condizioniAggressione a Castel Gerundo: biologa 54enne accoltellata all'addome dopo essersi fermata in strada per prestare soccorso a uno sconosciuto. Ricoverata a Brescia, lotta per la vita. Caccia all'aggress ... rainews.it

si ferma per aiutareLodigiano, scende dall’auto per aiutare un cane, il padrone la rapina e la accoltellaCastel Gerundo, una biologa di 54 anni è gravissima dopo essersi fermata per aiutare un cane: il padrone l’avrebbe rapinata e ferita. Si è fermata per aiutare un cane che sembrava in difficoltà, ma qu ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web