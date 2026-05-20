Si ferma per aiutare un cane in difficoltà biologa accoltellata dal padrone | è gravissima
Una donna che si trovava lungo la bordo strada si sarebbe fermata per prestare assistenza a un uomo e al suo cane, entrambi in apparente difficoltà. Mentre interveniva, l’uomo avrebbe estratto un coltello e le avrebbe inflitto diverse ferite, colpendo anche il cane. La biologa è stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.
Si sarebbe fermata per aiutare un uomo e il suo cane, notati in apparente difficoltà lungo la strada. Un gesto di solidarietà trasformato in pochi istanti in una brutale aggressione. Una biologa di 54 anni è stata accoltellata nel pomeriggio a Castel Gerundo, nel Lodigiano, e ora lotta tra la vita e la morte agli Spedali Civili di Brescia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna stava viaggiando in auto quando, vicino a una rotatoria, avrebbe visto un uomo con un cane fermo sul ciglio della strada. Convinta che potesse aver bisogno di aiuto, avrebbe accostato ed è scesa dalla vettura per avvicinarsi. A quel punto l’uomo, per motivi ancora da chiarire, l’avrebbe improvvisamente aggredita con un coltello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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