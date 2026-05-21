La Cassazione ha recentemente respinto il ricorso presentato da 23 bar e ristoranti di spiaggia di Rimini riguardo alle concessioni. La decisione si basa esclusivamente su motivazioni di natura processuale e non entra nel merito della questione. La pronuncia segna un nuovo passo nel contenzioso in corso, ma non chiude definitivamente la disputa legale sulle concessioni balneari. La vicenda resta aperta e potrebbe avere sviluppi futuri.

La Cassazione "si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso fatto dai titolari di 23 bar e ristoranti di spiaggia di Rimini sulla questione delle concessioni, per ragioni esclusivamente processuali". A dirlo è Vincenzo De Michele (nella foto), l’avvocato che ha assistito i 23 imprenditori nel ricorso con cui chiedevano di evitare l’applicazione della direttiva Bolkestein e, pertanto, i futuri bandi per assegnare le attività di spiaggia. Secondo De Michele la decisione della Cassazione "non mette una pietra tombale sulla vicenda delle concessioni balneari, né afferma che gli operatori non hanno più diritto alle concessioni". "Proprio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La battaglia legale sulle concessioni non è ancora chiusa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FININVEST info frequenze Italia 1, Rete 4 e Canale 5 dal satellite Intelsat F11 a 63°est, anno 1993

Sullo stesso argomento

Processo Beic, scontro sulle chat e le parole chiave: la battaglia legale sui cellulari delle archistar Boeri e ZucchiÈ battaglia sulle chat da ammettere e sulla nullità del decreto di perquisizione e sequestro nella prima udienza del processo che vede accusati gli...

Processo affidi, la battaglia legale continuaLa battaglia giudiziaria sugli affidi di bambini a Bibbiano proseguirà davanti alla Corte d’Appello.

Un partito liberale che esclude un candidato perché cristiano e pro vita. Dopo 4 anni di battaglia legale, i Liberal Democratici britannici ammettono la discriminazione e pagano i danni: la dimostrazione che la libertà d’espressione, nelle nostre società occide x.com

Neil Young vince la battaglia legale contro un marchio di lussoLa casa di moda e gioielleria di lusso Chrome Hearts ha ufficialmente ritirato la causa intentata contro Neil Young e la sua band di supporto, The Chrome Hearts. La disputa legale era iniziata lo scor ... rockol.it

Tesla contro il DMV: la battaglia legale sulla pubblicità riapertaUna battaglia che prosegue Il contenzioso tra Tesla e il DMV evidenzia il sottile confine tra branding evocativo e responsabilità normativa. La decisione di fare causa segnala l’intenzione del ... it.blastingnews.com